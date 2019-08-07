Живое изображение Huawei Mate 30 Pro

Через две недели после того, как его впервые заметили для использования в общественных местах, Huawei Mate 30 Pro снова появился в дикой природе. Грядущий флагман имеет зазубренный дисплей с изогнутыми краями с обеих сторон. Ожидаемый размер экрана примерно до 6,7 дюйма. Считается, что это OLED-панель, которая будет поставляться в паре с экранным сканером отпечатков пальцев.

Mate 20 Pro использует оптический датчик, но Mate 30 Pro должен переключиться на ультразвуковой вариант для более быстрого и точного считывания. Huawei хочет включить обновленную версию своей системы 3D распознавания лиц. Изогнутые края с обеих сторон нового дисплея заметно более заметны, в результате алюминиевая рама стала немного тоньше, но Huawei все же удалось включить удлиненную качельку регулировки громкости и акцентированную кнопку питания на правой стороне.

Устройство должно получить питание от собственной компании Kirin 990, которая будет объявлена ​​в начале сентября на выставке IFA 2019. Сопровождать новый процессор должен иметь как минимум 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Mate 30 Pro получит батарею емкостью не менее 4200 мАч с технологией Huawei 55W SuperCharge. Смартфон представят в середине октября на следующем мероприятии Huawei.