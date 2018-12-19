Zspace представила ноутбук, который обеспечивает легкое взаимодействие AR/VR

Zspace посвятил себя «пространственному контенту», и представил ноутбук, ориентированный на детей, который позволяет легко взаимодействовать с контентом дополненной или виртуальной реальности. Когда ноутбук не используется для VR-контента, он служит традиционным ПК с Windows 10.

Ноутбук Zspace оснащен набором специально разработанных очков, позволяющих воспринимать виртуальный контент и стилусом с шестью степенями свободы, который позволяет пользователям выбирать предметы на экране и перемещать их естественным образом в трехмерном пространстве. Эти два элемента в сочетании со встроенными датчиками слежения ноутбука позволяют технологии Zspace отслеживать движения головы и рук и динамически корректировать перспективу просмотра в формате Full HD.

Zspace оснащен Advanced Micro Devices APU A9-9420 (который объединяет центральный процессор и графический процессор в одном чипе), 8 ГБ основной памяти DDR4, SSD-накопитель емкостью 256 ГБ, беспроводными сетями и 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 Full HD.