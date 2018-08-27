Звуковая карта Creative Sound BlasterX G6 уже в продаже

Creative представляет новую звуковую карту Sound BlasterX G6. Sound BlasterX G6 сочетает в себе все достоинства своей предшественницы G5 со значительными улучшениями, делающей её лучшей картой в своём классе.

Sound BlasterX G6 – это ЦАП высокого разрешения и USB звуковая карта, поддерживающая воспроизведение звука до 32-бит/384kHz в форматах PCM и DSD-over-PCI. Уже удостоившийся многих наград дискретный усилитель для наушников Xamp усиливает звучание каждого канала по-отдельности, что радикально улучшает качество звука по сравнению с усилителями предыдущего поколения.