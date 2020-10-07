Звуковая панель Dell Slim Soundbar признана самой тонкой и легкой звуковой панелью в мире

Компания Dell, представила Slim Soundbar, свой последний аудиопродукт, который разработан как идеальный компаньон для некоторых мониторов.

Звуковая панель Dell Slim Soundbar имеет номер модели SB521A. Он имеет встроенную магнитную систему, которая позволяет прикреплять его непосредственно к нижней части монитора.

Размер звуковой панели составляет 298 мм x 18 мм x 24 мм, а вес - 114 грамм. Тонкая звуковая панель оснащена динамиком мощностью 3,6 Вт RMS, который обеспечивает широкий частотный диапазон от 180 Гц до 20 кГц. Он подключается через порт USB типа A, который предоставляет звуковой панели простой интерфейс plug-and-play с эффективным управлением кабелями для совместимых мониторов.

Тонкая звуковая панель Dell (SB521A) стоит 54,99 долларов и доступна по всему миру.