Звуковая панель Xiaomi Soundbar 3.1ch оценена в 250 евро

Сетевые источники сообщают о том, что в Испании стартовали европейские продажи звуковой панели для телевизоров Xiaomi Soundbar 3.1ch. Цена новинки составляет 280 евро. Устройство характеризуется 180-Вт звуковой панелью с тремя широкополосными и тремя высокочастотными динамиками, беспроводным 250-Вт сабвуфером с 6,5-дюймовым динамиком, поддержкой технологий Dolby Audio и DTS Virtual X, модулями NFC и Bluetooth 5.0, коаксиальным разъемом, интерфейсами HDMI, S/PDIF и USB, пультом дистанционного управления, размерами панели и сабвуфера 86:11,5:6 см и 21:29,7:37 см соответственно, а также матричным OLED-дисплеем.