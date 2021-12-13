Звуковая панель Zebronics Zeb-Juke Bar 3820A Pro

Производитель популярных аксессуаров Zebronics выпустил свою новейшую звуковую панель Zeb-Juke Bar 3820A Pro по начальной цене 119 долларов. Новая звуковая панель поддерживает цифрового помощника Amazon Alexa, а также обладает некоторыми приличными функциями.

Звуковая панель Zeb-Juke Bar 3820A Pro имеет два динамика и два сабвуфера 69 мм, а также выходную мощность 80 Вт. Благодаря подключению к Wi-Fi Zeb-Juke может передавать аудио по беспроводной сети или через Bluetooth 5.0. Поддержка приложения обеспечивается приложением Zeb-Smart Jukebar для iOS и Android.

Звуковая панель Zeb-Juke Bar 3820A Pro имеет ряд портов, включая USB, HDMI, Aux и оптические порты. Порт Aux поддерживает любое устройство с аудиовыходом 3,5 мм, а само устройство поставляется в черном цвете. Zeb-Juke Bar 3820A Pro имеет светодиодный дисплей, настенное крепление, а также компактный пульт дистанционного управления. Он поддерживает формат файлов MP3 через USB и поддерживает до 32 ГБ памяти.
Комментарии и отзывы Zebronics Zeb-Juke Bar 3820A Pro
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