Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры

Это моноблоки габариты которых обусловлены установленным экраном. Если ранее для таких моделей выделялась отдельная категория – фаблеты, то сейчас это негласный стандарт с информативным дисплеем не только для повседневной эксплуатации, но и использования в качестве рабочего инструмента.
Визуально и по опыту эксплуатации нам больше понравился realme 12 Pro+. У него интересная текстура и исполнение задней крышки с размещенным по центру основным блок камеры. За счет такого исполнения им в отличие от Redmi Note 13 Pro+ с «комфорками», можно пользоваться и без установки чехла, он самодостаточен
У обоих моделей стереодинамик с хорошим качеством звука и отсутствие аудиоразъема. Как и у большинства Xiaomi, есть ИК-сенсор с возможностью использования как пульта ДУ.
Лицевая сторона с защитным стеклом с «водопадом» по краям. Рамки узкие, фронтальная камера в компактном островке.
realme 12 Pro+ оснащен экраном с диагональю 6.7 дюймов с разрешением 2412х1080 пикселей, у Redmi Note 13 Pro+ диагональ 6.67 дюймов с разрешением 2712х1220 пикселей. Высокое качество матриц с частотой обновления 120 Гц. Контрастные, яркие с возможностью эксплуатации на улице под прямыми солнечными лучами.
А вот по платформе есть отличия и они заметные. Redmi Note 13 Pro+ работает на MediaTel Dimensity 7200 Ultra, а у realme 12 Pro+ - Qualcomm Snapdragon 7s Gen2. Несмотря на то что обе системы предлагают высокий уровень быстродействия, качество оптимизации и дополнительные модули на стороне Qualcomm, как пример, это касается модуля обработки изображения.
Предлагаются телефоны с большим объемом внутренней памяти, до 512 Гбайт без возможности установки карты памяти. На борту 12 Гбайт оперативной. Используется актуальный набор модулей связи с Wi-Fi 6e и Bluetooth c кодеком передачи звука в высоком битрейте. Корректно работали бесконтактные платежи.
Смартфон Redmi в основной модуле камеры использует связку из 200 Мп матрицы Samsung диафрагмой F/1.4, 8 Мп широкоугольного сенсора, 2 Мп макро. У realme основной камерой выступает 50 Мп Sony IMX890 с диафрагмой F/1.56, 8 Мп широкоугольный, телефобъектив, а вместо макро плавающая линза, как у флагманов. Тот случай, когда количество пикселей не является весомым плюсом, важнее размер пикселей, а он при схожих габаритах матрицы будет больше у матрицы с меньшим разрешением. Особенно заметно это должно быть при съемке при плохом уровне освещения или ночью.
realme 12 Pro+ предлагает широкий набор фокусных расстояний – 0.6x, 1x, 2x, 3x, 6x. У Redmi Note 13 Pro+ - 0.6x, 1x, 2x, 4x. Наличие перископа вместе с основным модулем дают хорошее качество портретной съемки.
Видеосъемка с разрешением 4К. оценить можно в примерах ниже.