Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры

Сегодня мы «в лоб» сравним сразу два смартфона среднего ценового сегмента – realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro+. Это модели с техническим оснащением, которые создавались для того чтобы удовлетворить требования продвинутых пользователей предложив как высокий уровень быстродействия, так и внимание к качеству съемки среди прочих параметров.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Комплектация

Комплектация у смартфонов схожая, она включает адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки, кабель, скрепку для лотка, документацию и силиконовый чехол. Как итог дополнительных трат на традиционный набор базовых аксессуаров тут не будет.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Внешний вид

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Это моноблоки габариты которых обусловлены установленным экраном. Если ранее для таких моделей выделялась отдельная категория – фаблеты, то сейчас это негласный стандарт с информативным дисплеем не только для повседневной эксплуатации, но и использования в качестве рабочего инструмента.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Визуально и по опыту эксплуатации нам больше понравился realme 12 Pro+. У него интересная текстура и исполнение задней крышки с размещенным по центру основным блок камеры. За счет такого исполнения им в отличие от Redmi Note 13 Pro+ с «комфорками», можно пользоваться и без установки чехла, он самодостаточен

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

У обоих моделей стереодинамик с хорошим качеством звука и отсутствие аудиоразъема. Как и у большинства Xiaomi, есть ИК-сенсор с возможностью использования как пульта ДУ.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Лицевая сторона с защитным стеклом с «водопадом» по краям. Рамки узкие, фронтальная камера в компактном островке.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Экран

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ оснащен экраном с диагональю 6.7 дюймов с разрешением 2412х1080 пикселей, у Redmi Note 13 Pro+ диагональ 6.67 дюймов с разрешением 2712х1220 пикселей. Высокое качество матриц с частотой обновления 120 Гц. Контрастные, яркие с возможностью эксплуатации на улице под прямыми солнечными лучами.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Платформа

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

А вот по платформе есть отличия и они заметные. Redmi Note 13 Pro+ работает на MediaTel Dimensity 7200 Ultra, а у realme 12 Pro+ - Qualcomm Snapdragon 7s Gen2. Несмотря на то что обе системы предлагают высокий уровень быстродействия, качество оптимизации и дополнительные модули на стороне Qualcomm, как пример, это касается модуля обработки изображения.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Предлагаются телефоны с большим объемом внутренней памяти, до 512 Гбайт без возможности установки карты памяти. На борту 12 Гбайт оперативной. Используется актуальный набор модулей связи с Wi-Fi 6e и Bluetooth c кодеком передачи звука в высоком битрейте. Корректно работали бесконтактные платежи.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Аккумулятор

Автономную работу изучаемых смартфонов обеспечивает несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Но как и говорили выше, разница есть в оптимизациях. Как итог, в синтетической нагрузке на одинаковом уровне яркости экрана realme 12 Pro+ проработал на 3 часа больше. 14.5 против 11.5 часов у Redmi Note 13 Pro+.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Камера

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Смартфон Redmi в основной модуле камеры использует связку из 200 Мп матрицы Samsung диафрагмой F/1.4, 8 Мп широкоугольного сенсора, 2 Мп макро. У realme основной камерой выступает 50 Мп Sony IMX890 с диафрагмой F/1.56, 8 Мп широкоугольный, телефобъектив, а вместо макро плавающая линза, как у флагманов. Тот случай, когда количество пикселей не является весомым плюсом, важнее размер пикселей, а он при схожих габаритах матрицы будет больше у матрицы с меньшим разрешением. Особенно заметно это должно быть при съемке при плохом уровне освещения или ночью.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ предлагает широкий набор фокусных расстояний – 0.6x, 1x, 2x, 3x, 6x. У Redmi Note 13 Pro+ - 0.6x, 1x, 2x, 4x. Наличие перископа вместе с основным модулем дают хорошее качество портретной съемки.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Видеосъемка с разрешением 4К. оценить можно в примерах ниже.

Сравнение камеры realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro+

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп у realme и 16 Мп у Redmi.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Софт

Работают на базе операционной системы с собственной фирменной оболочкой. Конечно выбрать между ними та что лучше сложно, это всегда дело привычки и личных предпочтений. В realme ближе к оригинальному Android, а в Redmi с большим количеством украшательств, но и поднадоевшими рекламными вставками.

realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+

Итоги

Выбирая между realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro+, наш выбор в сторону первого, он удобнее в повседневной эксплуатации, симпатичнее, работает дольше и снимает лучше.
Samsung Galaxy A55 засветился в базе FCC …
В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A55, который …
Vivo V30 Lite оценили в 25 тысяч рублей …
Компания Vivo объявила о скором начале российских продаж смартфона Vivo V30 Lite, который будет стоить 25…
Xiaomi 14 Ultra представлен официально…
Сегодня китайский гигант официально представил флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra — он появится на миро…
Nothing Phone (2a) протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Nothing Phone (2a), официал…
Redmi Turbo 3 выйдет 10 апреля …
Компания Xiaomi объявила, что презентация смартфона Redmi Turbo 3 пройдет 10 апреля в Китае. Также произв…
Xiaomi SU7 бьёт рекорды продаж ещё до старта продаж…
Компания Xiaomi, которая ранее была известна исключительно электроникой уровня смартфонов или планшетов, …
Samsung Galaxy M14 4G оценен в 100 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M14 4G, которая оценена на инд…
Samsung Exynos 2500 получит новое производительное ядро Cort…
Только недавно появились первые тесты производительности и эффективности процессора Exynos 2400, как в се…
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor