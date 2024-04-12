Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры

Сегодня мы «в лоб» сравним сразу два смартфона среднего ценового сегмента – realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro+. Это модели с техническим оснащением, которые создавались для того чтобы удовлетворить требования продвинутых пользователей предложив как высокий уровень быстродействия, так и внимание к качеству съемки среди прочих параметров.

Комплектация

Комплектация у смартфонов схожая, она включает адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки, кабель, скрепку для лотка, документацию и силиконовый чехол. Как итог дополнительных трат на традиционный набор базовых аксессуаров тут не будет.

Внешний вид

Это моноблоки габариты которых обусловлены установленным экраном. Если ранее для таких моделей выделялась отдельная категория – фаблеты, то сейчас это негласный стандарт с информативным дисплеем не только для повседневной эксплуатации, но и использования в качестве рабочего инструмента.

Визуально и по опыту эксплуатации нам больше понравился realme 12 Pro+. У него интересная текстура и исполнение задней крышки с размещенным по центру основным блок камеры. За счет такого исполнения им в отличие от Redmi Note 13 Pro+ с «комфорками», можно пользоваться и без установки чехла, он самодостаточен

У обоих моделей стереодинамик с хорошим качеством звука и отсутствие аудиоразъема. Как и у большинства Xiaomi, есть ИК-сенсор с возможностью использования как пульта ДУ.

Лицевая сторона с защитным стеклом с «водопадом» по краям. Рамки узкие, фронтальная камера в компактном островке.

Экран

realme 12 Pro+ оснащен экраном с диагональю 6.7 дюймов с разрешением 2412х1080 пикселей, у Redmi Note 13 Pro+ диагональ 6.67 дюймов с разрешением 2712х1220 пикселей. Высокое качество матриц с частотой обновления 120 Гц. Контрастные, яркие с возможностью эксплуатации на улице под прямыми солнечными лучами.

Платформа

А вот по платформе есть отличия и они заметные. Redmi Note 13 Pro+ работает на MediaTel Dimensity 7200 Ultra, а у realme 12 Pro+ - Qualcomm Snapdragon 7s Gen2. Несмотря на то что обе системы предлагают высокий уровень быстродействия, качество оптимизации и дополнительные модули на стороне Qualcomm, как пример, это касается модуля обработки изображения.

Предлагаются телефоны с большим объемом внутренней памяти, до 512 Гбайт без возможности установки карты памяти. На борту 12 Гбайт оперативной. Используется актуальный набор модулей связи с Wi-Fi 6e и Bluetooth c кодеком передачи звука в высоком битрейте. Корректно работали бесконтактные платежи.

Аккумулятор

Автономную работу изучаемых смартфонов обеспечивает несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Но как и говорили выше, разница есть в оптимизациях. Как итог, в синтетической нагрузке на одинаковом уровне яркости экрана realme 12 Pro+ проработал на 3 часа больше. 14.5 против 11.5 часов у Redmi Note 13 Pro+.

Камера

Смартфон Redmi в основной модуле камеры использует связку из 200 Мп матрицы Samsung диафрагмой F/1.4, 8 Мп широкоугольного сенсора, 2 Мп макро. У realme основной камерой выступает 50 Мп Sony IMX890 с диафрагмой F/1.56, 8 Мп широкоугольный, телефобъектив, а вместо макро плавающая линза, как у флагманов. Тот случай, когда количество пикселей не является весомым плюсом, важнее размер пикселей, а он при схожих габаритах матрицы будет больше у матрицы с меньшим разрешением. Особенно заметно это должно быть при съемке при плохом уровне освещения или ночью.

realme 12 Pro+ предлагает широкий набор фокусных расстояний – 0.6x, 1x, 2x, 3x, 6x. У Redmi Note 13 Pro+ - 0.6x, 1x, 2x, 4x. Наличие перископа вместе с основным модулем дают хорошее качество портретной съемки.

Сравнение камеры realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro+

Видеосъемка с разрешением 4К. оценить можно в примерах ниже.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп у realme и 16 Мп у Redmi.

Софт

Работают на базе операционной системы с собственной фирменной оболочкой. Конечно выбрать между ними та что лучше сложно, это всегда дело привычки и личных предпочтений. В realme ближе к оригинальному Android, а в Redmi с большим количеством украшательств, но и поднадоевшими рекламными вставками.

Итоги

Выбирая между realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro+, наш выбор в сторону первого, он удобнее в повседневной эксплуатации, симпатичнее, работает дольше и снимает лучше.