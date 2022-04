be quiet! добавила стандартную поддержку LGA1700 для большинства кулеров

be quiet!, немецкий производитель компонентов для ПК премиум-класса, объявляет, что на сегодняшний день почти все воздушные и жидкостные кулеры в его ассортименте поставляются с переработанным монтажным комплектом, обеспечивающим полную поддержку сокета Intel LGA 1700. Клиенты, предоставившие документы, подтверждающие право собственности на совместимое устройство be quiet! кулер и материнскую плату или процессор получают монтажные комплекты бесплатно. Почти все эти кулеры теперь поставляются с полной поддержкой LGA 1700 из коробки. Летом все модели Silent Loop 2 будут поставляться с обновленными монтажными комплектами. be quiet! продолжит предлагать отдельные монтажные комплекты LGA 1700 для перечисленных выше моделей клиентам, которые в них нуждаются. be quiet! также решила переработать свой кулер Pure Rock Slim 2, включив в него крепление, совместимое с LGA 1700. В переработанной системе крепления используется система нажимных штифтов, которая будет реализована в ближайшие месяцы. be quiet! также предложит комплекты обновления для существующих кулеров Pure Rock Slim 2.