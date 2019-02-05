be quiet! представила Dark Base 700 White Edition

Компания be quiet! официально представила новый компьютерный корпус Dark Base 700 White Edition, который стоит 190 долларов и выполнен в белом цвете. Это довольно интересная новинка, которая создана специально для ценителей необычного железа. Внутри достаточно много пространства, есть возможность установить видеокарту в необычном положении, чтобы видеть ее с лицевой стороны. Да и сам цвет сразу привлекает внимание — на просторах интернета сложно найти корпус в исключительно белом исполнении. Для фанатов действительно необычных корпусов это очень крутая новинка, которая и стоит, кстати, вполне адекватных денег, как мне кажется. Нужно лишь дождаться релиз в нашей стране и тогда поговорить о стоимости более предметно.