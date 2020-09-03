be quiet! представила Pure Loop

В последнее время пользователи стали все чаще обращать внимание на системы жидкостного охлаждения, которые обладают достаточно привлекательными характеристиками за вполне разумные деньги. Например, многие стали забывать о стандартных башнях, которые собирают пыль и при этом предоставляют просто массу шума в корпусе. Ярким примером СЖО нового поколения выступает модель be quiet! Pure Loop, которая выглядит крайне привлекательно, может быть реализована с одной или двумя секциями, при этом нет никаких проблем при установке устройства в ваш компьютер, что тоже достаточно важно. Отличное решение для всех и каждого, просто стоит один раз попробовать такую систему и другие варианты вам будут не интересны. Хотели бы себе такую СЖО в компьютер?

Комментарии и отзывы be quiet! Pure Loop
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