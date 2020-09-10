Компания be quiet! представила белую версию кулера Shadow Rock 3.

Система охлаждения be quiet! Shadow Rock 3 White способна охладить процессор мощностью до 190 Вт TDP. Кулер имеет асимметричный дизайн и совместим любыми модулями памяти. Радиатор изготовлен из алюминия с пятью никелированными трубками толщиной 6 мм окрашенными в белый цвет.

Башенный кулер комплектуется 120 мм вентилятором Shadow Wings 2 с уровнем шума 24,4 дБа. Кулер идеально подойдет для систем в белом исполнении. be quiet! Shadow Rock 3 White совместим с разъемами AMD и Intel, включая LGA1200. Производитель дает три года гарантии.

Ожидается, что новый кулер появится в начале октября.