be quiet! представила набор черных кабелей Power Cables с индивидуальной оплеткой

2018-07-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! Power Cables ; [109]
be quiet! расширяет и обновляет ассортимент черных кабелей в оплетке для своих серий модульных блоков питания. Кабели совместимы с сериями Dark Power Pro 10 и новее, Straight Power 10 и новее, Power Zone, Pure Power 9 и более новыми, а также с линейкой продуктов SFX L Power. Новые комплекты кабелей улучшат интерьер корпуса ПК благодаря современному внешнему виду, обеспечивая при этом присущую продукции be quiet! надежность и безупречное качество передачи сигнала.

Производители все чаще оснащают корпуса ПК прозрачными боковыми панелями, и спрос на более аккуратные и удобные модульные кабели питания неуклонно растет. В апреле 2017 года be quiet! обновил все модели своих блоков питания полностью черными кабелями, но для некоторых пользователей этого было недостаточно.

Новые кабели предлагают еще более высокое качество, улучшают внешний вид системы и воздушные потоки внутри корпуса. Использование нового поколения кабелей питания be quiet! не влияет на гарантию БП.

Производители все чаще оснащают корпуса ПК прозрачными боковыми панелями, и спрос на более аккуратные и удобные модульные кабели питания неуклонно растет. В апреле 2017 года be quiet! обновил все модели своих блоков питания полностью черными кабелями, но для некоторых пользователей этого было недостаточно. Новые кабели предлагают еще более высокое качество, улучшают внешний вид системы и воздушные потоки внутри корпуса. Использование нового поколения кабелей питания be quiet! не влияет на гарантию БП.


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