be quiet! представляет бесшумную систему водяного охлаждения Pure Loop

be quiet ! представляет совершенно новую линейку универсальных решений для водяного охлаждения. Pure Loop - это устройство имеет насос с двойной развязкой, вентиляторы Pure Wings 2 с оптимизированным уровнем шума, легкий доступ к заправочному порту и гибкие трубки с рукавами, делают Pure Loop бесшумным, надежным и универсальным, а белая светодиодная подсветка на охлаждающем блоке и черный дизайн устанавливает высокие стандарты внешнего вида. В соответствии с индивидуальными требованиями к охлаждению Pure Loop будет доступен с радиаторами четырех различных размеров: 120 мм, 240 мм, 280 мм и 360 мм.

Установки водяного охлаждения Pure Loop имеет насос с двойной развязкой для уменьшения передачи вибраций. К тому же be quiet! включает в себя до трех вентиляторов Pure Wings 2, которые имеют девять лопастей с оптимизированным воздушным потоком для идеального низкого уровня шума.

Холодная пластина с никелевым покрытием обеспечивает эффективное охлаждение всех основных процессоров для настольных ПК и позволяет использовать термопасту из жидкого металла.

Очень гибкие трубки с муфтами обеспечивают удобную установку даже в случаях с ограниченным пространством и увеличивают срок службы Pure Loop, предотвращая разрушение трубки даже со временем. Также на радиаторе реализовано легкодоступное отверстие для доливки, поэтому охлаждающую жидкость можно доливать каждые два года или по мере необходимости для максимальной производительности в течение длительного срока службы.