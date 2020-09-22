be quiet! представляет бесшумную систему водяного охлаждения Pure Loop

Установки водяного охлаждения Pure Loop имеет насос с двойной развязкой для уменьшения передачи вибраций. К тому же be quiet! включает в себя до трех вентиляторов Pure Wings 2, которые имеют девять лопастей с оптимизированным воздушным потоком для идеального низкого уровня шума.
Холодная пластина с никелевым покрытием обеспечивает эффективное охлаждение всех основных процессоров для настольных ПК и позволяет использовать термопасту из жидкого металла.
Очень гибкие трубки с муфтами обеспечивают удобную установку даже в случаях с ограниченным пространством и увеличивают срок службы Pure Loop, предотвращая разрушение трубки даже со временем. Также на радиаторе реализовано легкодоступное отверстие для доливки, поэтому охлаждающую жидкость можно доливать каждые два года или по мере необходимости для максимальной производительности в течение длительного срока службы.