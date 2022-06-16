be quiet! выпускает вентиляторы Silent Wings 4

Компания be quiet! объявила о выпуске вентиляторов серии Silent Wings 4.

Вентиляторы Silent Wings 4 подходят как для корпусов так и для радиаторов сжо. Они отличаются более широким диапазоном скоростей до 3000 Об/мин.

Вентиляторы оснащены 6-полюсным двигателем вентилятора для снижения энергопотребления и вибрации, а также имеют антивибрационный метод установки нажимного штифта при использовании в качестве корпусного вентилятора, это позволяет уменьшить шум и вибрацию.

be quiet! Silent Wings 4 выполнены в фирменном черном дизайне. Производитель также представил версию Silent Wings Pro 4. Как и стандартная версия, он предлагается размером 120 мм и 140 мм.

Вентилятор Silent Wings 4 оценен в 24,90 евро за 140 мм версию и 23,90 евро за 120 мм версию. Вентиляторы Silent Wings Pro 4 также скоро будут доступны по цене 32,90 евро за 140 мм версию и 31,90 евро за 120 мм версию.

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