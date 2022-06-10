Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?

Компания OnePlus со времени анонса «убийцы флагмана» прошла большой путь, завоевав призвание в различных регионах. Секрет заключается во внимании к деталям, качеству исполнения и проработке программного обеспечения. Позже они расширили модельный ряд, отойдя от выпуска одного флагмана в первой половине года и улучшенного PRO во второй половине года. Сейчас на выбор предлагаются решения в разном ценовом сегменте.

Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году

В 2022 году смартфоны OnePlus сохраняют свое преимущество, и они продолжают быть актуальными для российского рынка. Нет ограничений по работе облачных сервисов, работе модуля бесконтактной оплаты с добавлением карт системы MIR, а также загрузки программного обеспечения. Весомым преимуществом является выпуск обновлений прошивки в течение длительного времени. Все телефоны в этой подборке мы протестировали и частью из них пользуются в редакции.

OnePlus Nord 2 5G

Второе поколение линейки Nord, ориентированной на средний ценовой сегмент. Он уступает флагману по уровню быстродействия и параметрам дисплея, а также здесь нет влагозащиты и беспроводной зарядки. Но эти опции далеко не каждому и не все готовы к серьезным тратам. Поэтому данная линейка пользуется большой популярностью, демонстрируя высокое качество снимков, стабильную работу системы и быстрый запуск приложений.

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus 9

Текущее развитие платформы Qualcomm дает большой запас по производительности, поддерживаемых технологий и стабильности работы. Поэтому хорошим вариантом для экономии будут флагманы, выпущенные годом ранее. Они становятся заметно дешевле, но при этом уделывают решения в среднем ценовом сегменте. OnePlus 9, как пример, можно приобрести даже дешевле, чем линейку Nord.

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

А вот с его улучшенной версией ситуация другая. Несмотря на улучшенное техническое оснащение по разрешению экрана, уровню его максимальной яркости и камерам. Телефон, из-за ограниченности предложений сохраняет уровень своей стоимости. OnePlus 9 Pro, будет оптимально ждать по акционным предложениям.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

Альтернативой Nord может стать, OnePlus 9R. Это упрощенная версия флагманского смартфона. У него проще аппаратная платформа, меньше разрешения камер. Но есть версии с увеличенным объемом оперативной и встроенной памяти. А с учетом того, что нет поддержки карт памяти, лучше сразу определиться со сценариями эксплуатации.

OnePlus 9R

OnePlus 10 Pro

Лучшим же выбором будет флагманский OnePlus 10 Pro, работающий на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Он заметно дешевле, чем смартфоны Xiaomi, Samsung на той же платформе и того же уровня. Отлично смотрится на фоне роста цен на флагманские решения, OnePlus как и уже долго время завозится вне официальных каналов, что на фоне снижения курса сделало его очень интересным в вопросе технического оснащения, качества и стоимости.

OnePlus 10 Pro

ПараметрOnePlus Nord 2 5GOnePlus 9OnePlus 9 ProOnePlus 9ROnePlus 10 Pro
Диагональ экрана6.436.556.76.556.7
Разрешение экрана2400x10802400x10803216x14402400x10803216x1440
Частота экрана90 Гц120 Гц120 Гц120 Гц120 Гц
Внутр.память128 ГБ, 256 ГБ128 ГБ, 256 ГБ256 ГБ128 ГБ, 256 ГБ128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
Оператив.память6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ8 ГБ, 12 ГБ8 ГБ, 12 ГБ8 ГБ, 12 ГБ8 ГБ, 12 ГБ
ПроцессорMediaTek Dimensity 1200Qualcomm Snapdragon 888Qualcomm Snapdragon 888Qualcomm Snapdragon 870 5GQualcomm Snapdragon 8 Gen1
Разрешение осн.камеры50 Мпикс48 Мпикс48 Мпикс48 Мпикс48 Мпикс
Количество камер33443
Емкость батареи4500 мА·ч4500 мА·ч4500 мА·ч4500 мА·ч5000 мА·ч
Стоимость33 000 руб34 000 руб63 000 руб34 500 руб57 000 руб
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