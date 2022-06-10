Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?

Компания OnePlus со времени анонса «убийцы флагмана» прошла большой путь, завоевав призвание в различных регионах. Секрет заключается во внимании к деталям, качеству исполнения и проработке программного обеспечения. Позже они расширили модельный ряд, отойдя от выпуска одного флагмана в первой половине года и улучшенного PRO во второй половине года. Сейчас на выбор предлагаются решения в разном ценовом сегменте.

OnePlus Nord 2 5G

В 2022 году смартфоны OnePlus сохраняют свое преимущество, и они продолжают быть актуальными для российского рынка. Нет ограничений по работе облачных сервисов, работе модуля бесконтактной оплаты с добавлением карт системы MIR, а также загрузки программного обеспечения. Весомым преимуществом является выпуск обновлений прошивки в течение длительного времени. Все телефоны в этой подборке мы протестировали и частью из них пользуются в редакции.Второе поколение линейки Nord, ориентированной на средний ценовой сегмент. Он уступает флагману по уровню быстродействия и параметрам дисплея, а также здесь нет влагозащиты и беспроводной зарядки. Но эти опции далеко не каждому и не все готовы к серьезным тратам. Поэтому данная линейка пользуется большой популярностью, демонстрируя высокое качество снимков, стабильную работу системы и быстрый запуск приложений.

OnePlus 9

Текущее развитие платформы Qualcomm дает большой запас по производительности, поддерживаемых технологий и стабильности работы. Поэтому хорошим вариантом для экономии будут флагманы, выпущенные годом ранее. Они становятся заметно дешевле, но при этом уделывают решения в среднем ценовом сегменте. OnePlus 9, как пример, можно приобрести даже дешевле, чем линейку Nord.

OnePlus 9 Pro

А вот с его улучшенной версией ситуация другая. Несмотря на улучшенное техническое оснащение по разрешению экрана, уровню его максимальной яркости и камерам. Телефон, из-за ограниченности предложений сохраняет уровень своей стоимости. OnePlus 9 Pro, будет оптимально ждать по акционным предложениям.

OnePlus 9R

Альтернативой Nord может стать, OnePlus 9R. Это упрощенная версия флагманского смартфона. У него проще аппаратная платформа, меньше разрешения камер. Но есть версии с увеличенным объемом оперативной и встроенной памяти. А с учетом того, что нет поддержки карт памяти, лучше сразу определиться со сценариями эксплуатации.

OnePlus 10 Pro

Лучшим же выбором будет флагманский OnePlus 10 Pro, работающий на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Он заметно дешевле, чем смартфоны Xiaomi, Samsung на той же платформе и того же уровня. Отлично смотрится на фоне роста цен на флагманские решения, OnePlus как и уже долго время завозится вне официальных каналов, что на фоне снижения курса сделало его очень интересным в вопросе технического оснащения, качества и стоимости.