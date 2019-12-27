Ёще один суббренд компании Huawei

В 2013 году у компании Huawei появился суббренд Honor. Теперь же у компании Huawei в ближайшее время появится еще один суббренд под названием Nova.

Это новая линейка смартфонов, которая только недавно пополнилась моделью Nova 6 5G. Всего в этом году было выпущено более 5 представителей серии.

По словам компании в ассортименте Nova появятся и другие устройства: беспроводные наушники, умные часы и так далее. Учитывая эту информацию, можно предположить что Nova может стать отдельным брендом. Хотя официального подтверждения пока что нет.