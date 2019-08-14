флагманского смартфона iQOO Pro 5G

Ёмкий аккумулятор смартфона на 4410 мАч получит поддержку функцию быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Тройная основная камера на тыльной панели будет состоять из сенсоров с разрешением 48, 13 и 2 мегапикселя. Габариты iQOO Pro 5G — 158,7 х 75,73 х 9,325 мм, вес — 217 граммов.Аппарат под кодовым номером V1916A получит 6,41-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9, встроенным сканером отпечатков пальцев и каплевидным вырезом для 12-мегапиксельной фронталки. За производительность новинки будет отвечать новейший процессор Snapdragon 855 Plus, объем оперативной памяти в разных модификациях составит 8 или 12 ГБ, встроенного накопителя — 128, 256 или 512 ГБ.О стоимости новинки пока неизвестно.