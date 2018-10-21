В сети появился клип приуроченный Honor Magic 2

Honor Magic 2 по-прежнему окутан тайной по поводу характеристик. Однако Honor уже ясно дал понять, что он намерен максимально эффективно использовать онлайн-кампанию "Вирусного маркетинга", выпустив небольшой развлекательный рекламный клип.

Во всяком случае клип покажется оригинальным, на самом деле он не несет никакой новой информации о Honor Magic 2 и ее аппаратных функциях, поэтому мы должны полагаться на то, что мы уже знаем.

Это не так уж и много, но Honor уже обнародовал, что телефон будет основан на флагманском чипсете Kirin 980 и будет иметь быстрое зарядное устройство. Также известна дата анонсирования Honor Magic 2, 31 октября.