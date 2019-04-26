iFixit убрали статью про Galaxy Fold

Некоторое время назад компания iFixit, которая занимается разбором смартфонов и оценкой их пригодности к ремонту, разобрала смартфон Galaxy Fold и нашла там несколько проблем. Например, сотрудники iFixit уверены, что отремонтировать такой смартфон просто не получится или это будет настолько дорого, что вы просто не захотите этого делать. Кроме того, сотрудники проекта показали начинку смартфона и это тоже сыграло важную роль. Вскоре представители компании Samsung потребовали от iFixit удаления данного контента с сайта. Видимо, производителю не очень понравилось, что смартфон за 2600 долларов так критикуют на весь мир. Но, стоит сказать, в этом нет ничего удивительного, ведь такой гаджет должен себя окупать, а он этого не делает.