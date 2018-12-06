iOS 12.1.1 исправляет раздражающую функцию FaceTime

Apple начала распространять iOS 12.1.1 для пользователей iPhone, iPad и iPod touch. Обновление включает в себя ряд исправлений ошибок и улучшений функций.

Обновление также приносит некоторые улучшения FaceTime. Apple вернула возможность быстрого переключения между передней и задней камерами нажатием кнопки, которая была удалена в iOS 12. Live Photo capture также добавлен в индивидуальные вызовы FaceTime.

iPhone XR получил жест для Haptic Touch. Длительное удержание включает предварительный просмотр уведомлений. Ранее это работало только на iPhone с 3D Touch. Размер обновления составил около 381 МБ.