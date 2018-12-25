iOS 12.1.2 усугубило проблемы со связью для некоторых пользователей

Apple выпустила обновление iOS 12.1.2 на прошлой неделе, чтобы избежать запрета на продажи в Китае и исправить проблему, которая влияла на сотовую связь в Турции для iPhone XR, iPhone XS и XS Max. Но, похоже, проблемы с сотовой связью теперь возникли в других местах.

В Twitter появляются жалобы пользователей iPhone из Северной Америки, Южной Америки, Европы и Азии. Эта проблема, по-видимому, широко распространена в США и Индии. Пока что Apple официально не прокомментировала этот вопрос.

Официальная поддержка Apple в Twitter рекомендует пользователям перезагружать свои устройства и обновлять настройки оператора.