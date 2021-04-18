iOS 14.5 Beta обеспечивает больше автономности для iPhone 11 Series

В начале апреля компания Apple заявила, что iOS 14.5, которая должна быть выпущена для широкой публики, исправит ошибку в функции Battery Health для владельцев смартфон iPhone 11 Series.

некоторые пользователи бета-версии iOS 14.5 сообщили, что процент заряда батареи в 11 серии смартфонов iPhone, в кладке "Состояние батареи" стал немного выше. Новое обновление iOS 14.5 будет пересчитывать время автономной работы iPhone 11 Series более точно, чем предыдущие версия прошивки. Расчет срока службы батареи займет от 2-х до 3-х недель, и если и это не поможет, то компания Apple гарантирует бесплатную замену батареи в официальном магазине Apple Store.

Компания Apple еще не объявила, когда iOS 14.5 будет выпущена для широкой публики, но это должно произойти в конце апреля или в середине года.