iOS 15.2 покажет, какие детали меняли на вашем iPhone

Вам понадобится iPhone 11 или новее, чтобы узнать, была ли произведена замена дисплея, и iPhone 12 или новее, чтобы узнать, была ли заменена камера. Apple подчеркнула, что эти предупреждения не помешают вам использовать свое устройство — все в порядке, если вам удобно использовать неофициальные детали и потерять гарантийное обслуживание. iOS 15.2 в настоящее время существует как бета-релиз для разработчиков, предполагая, что готовая версия будет доступна относительно скоро. Пока не ясно, увидят ли владельцы iPad в какой-то момент соответствующую функцию истории деталей, но это достаточно интересное решение, которое многим точно понравится. Это удобно, например, если вы хотите проверить, какую именно деталь вам установили в сервисе, была ли вообще произведена замена и так далее.