iOS 15.2 покажет, какие детали меняли на вашем iPhone

Информационное издание Gizmodo сообщает о том, что Apple показала, как настройки iOS 15.2 будут включать раздел «История запчастей и обслуживания» (в разделе «Общие»> «О программе»), который указывает не только на то, были ли заменены аккумулятор, камера и дисплей, но и на то, какими компонентами они были заменены. Запасные части официально разрешены Apple, но если компонент указан как «неизвестный компонент», он либо неофициальный, либо уже использованный компонент с другого iPhone, либо неисправен. То, сколько вы узнаете, зависит от модели вашего iPhone. Любой, кто использует iPhone XR, XS или iPhone SE второго поколения, может узнать только была ли заменена батарея.

Вам понадобится iPhone 11 или новее, чтобы узнать, была ли произведена замена дисплея, и iPhone 12 или новее, чтобы узнать, была ли заменена камера. Apple подчеркнула, что эти предупреждения не помешают вам использовать свое устройство — все в порядке, если вам удобно использовать неофициальные детали и потерять гарантийное обслуживание. iOS 15.2 в настоящее время существует как бета-релиз для разработчиков, предполагая, что готовая версия будет доступна относительно скоро. Пока не ясно, увидят ли владельцы iPad в какой-то момент соответствующую функцию истории деталей, но это достаточно интересное решение, которое многим точно понравится. Это удобно, например, если вы хотите проверить, какую именно деталь вам установили в сервисе, была ли вообще произведена замена и так далее.