iOS 16 позволит избежать CAPTCHA

iOS 16 может помочь вам избежать систем защиты от ботов CAPTCHA, которые стоят между вами и некоторыми веб-сайтами. Как заметило издание MacRumors, Apple использовала WWDC 2022, чтобы детализировать систему токенов частного доступа в iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura, которая полностью пропускает CAPTCHA для некоторых приложений и веб-сайтов. Включите функцию автоматической проверки, и поддерживающие сайты будут использовать iCloud для проверки вашего Apple ID и вашего устройства, предоставляя токен, подтверждающий, что вы заслуживаете доверия. Возможно, вам не придется вводить непонятный текст или нажимать на изображения светофоров только для того, чтобы показать, что вы человек.

Apple отметила, что устройства не будут передавать конфиденциальные данные, связанные с вашей учетной записью (например, адрес электронной почты или номер телефона). Компания также не будет знать, кто делает запрос на проверку, поэтому она не может привязать эти проверки к конкретным сценариям. Система токенов считается более уважительной к конфиденциальности, поскольку она не отслеживает ваш IP-адрес. Это также может улучшить доступность, сделав сайты с проверкой CAPTCHA доступными для большего числа людей с ограниченными возможностями. Важно отметить, что технология может легко получить широкое распространение, которое может выйти за рамки аппаратного обеспечения Apple. Cloudflare и Fastly уже обнародовали планы по поддержке подхода с использованием токенов, что потенциально может принести его на миллионы веб-сайтов.
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