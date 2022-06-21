iOS 16 позволит избежать CAPTCHA

Apple отметила, что устройства не будут передавать конфиденциальные данные, связанные с вашей учетной записью (например, адрес электронной почты или номер телефона). Компания также не будет знать, кто делает запрос на проверку, поэтому она не может привязать эти проверки к конкретным сценариям. Система токенов считается более уважительной к конфиденциальности, поскольку она не отслеживает ваш IP-адрес. Это также может улучшить доступность, сделав сайты с проверкой CAPTCHA доступными для большего числа людей с ограниченными возможностями. Важно отметить, что технология может легко получить широкое распространение, которое может выйти за рамки аппаратного обеспечения Apple. Cloudflare и Fastly уже обнародовали планы по поддержке подхода с использованием токенов, что потенциально может принести его на миллионы веб-сайтов.