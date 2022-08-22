iOS 16 выпустят уже 7 сентября

Ожидается, что 7 сентября Apple проведет мероприятие, на котором объявит о своих будущих моделях iPhone 14 и Apple Watch Series 8. В следующем месяце компания также выпустит финальную версию обновлений своего программного обеспечения. Согласно новому отчету, Apple завершила разработку начальной версии iOS 16 на прошлой неделе перед выпуском в сентябре. Это означает, что в предстоящих бета-версиях не будет добавлено никаких новых функций. Кроме того, в ближайшие дни компания будет работать над внутренними улучшениями, такими как исправление ошибок и повышение производительности. Марк Гурман из Bloomberg в своем последнем информационном бюллетене Power On делится новостями о том, что компания сочтет целесообразным выпустить iOS 16 в сентябре, но iPadOS 16 может быть отложен. iOS 16 и watchOS 9 планируется выпустить в сентябре вместе с новой серией iPhone 14 и моделями Apple Watch Series 8.

Ранее отмечалось, что Apple может отложить запуск iPadOS 16 на несколько недель. Аналитик подтвердил этот слух и заявил, что macOS 13 Ventura и iPadOS 16 будут выпущены для широкой публики в октябре. Если новости имеют какое-то значение, хорошие новости касаются пользователей iPhone и Apple Watch, которые смогут насладиться новейшими функциями перед выпуском iPadOS 16. iOS 16 — это крупное обновление, учитывая количество предлагаемых функций. Некоторые из наиболее заметных функций включают обновления в приложении «Сообщения», общую библиотеку фотографий iCloud, новый значок «Процент заряда батареи» и многое другое. Однако изюминкой обновления станет новый экран блокировки. Новый экран блокировки будет иметь множество параметров настройки.