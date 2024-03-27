iOS 18 будет делать упор на ИИ-технологиях

Буквально вчера вечером компания Apple официально объявила дату своего следующего крупного мероприятия — 10 июня начинается ежегодная конференция компании для разработчиков WWDC, на которой, как ожидается, будет представлена iOS 18, релиз которой должен состояться осенью текущего года. А сегодня журналисты информационного издания Bloomberg сообщили, что iOS 18 будет самым крупным апгрейдом программного обеспечения для iPhone за всю его историю. Специалисты уверены, что компания готовит множество интересных нововведений, которые позволят привлечь внимание пользователей к новым гаджетам и функциям. Ранее инсайдеры уверенно сообщали, что компания Apple будет говорить об искусственном интеллекте и технологиях, которые получат iPhone вместе с интеграцией ИИ на локальном уровне.

Впрочем, упор на искусственный интеллект вполне понятен — производители со всего мира выпускают технологии на базе ИИ, пока Apple отдыхает в стороне. Другое дело, что у Apple нет своей собственной нейросети — она будет использовать решения от Google, так что функции будут абсолютно такими же, как у других смартфонов на рынке. Так что любые заявления про инновационные функции на текущий момент выглядят странными — Apple просто берёт нейросеть от Google и интегрирует её функции в свои смартфоны и планшеты. Это не какой-то прорыв — такое уже есть у смартфонов самой Google и на гаджетах компании Samsung нового поколения. Это стоит учитывать в будущем при выборе смартфона.