iOS 18 получит массу приложений на базе ИИ

Кроме того, специалисты уверены, что компания Apple будет использовать технологию генеративного искусственного интеллекта в iOS 18, внедряя поддержку новой технологии в приложения iMessages, Keynotes, Pages, Numbers и так далее. Уже сейчас компания обучает данные приложения с использованием больших языковых моделей, так что совсем скоро передовые технологии должны представить всем желающим. И, возможно, работа Apple в области искусственного интеллекта сделают iOS 18 одним из крупнейших обновлений, которые когда-либо выходили на iPhone. Потому что раньше компания просто слегка изменяла интерфейс операционной системы, меняла какие-то мелкие детали, но при этом не вносила кардинальных изменений и новых функций. Теперь, когда ИИ интегрируют буквально во все продукты компании, это выглядит куда более интереснее для пользователей.