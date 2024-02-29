iOS 18 получит массу приложений на базе ИИ

Если верить информации инсайдеров, на мероприятии WWDC 2024 в июне текущего года компания Apple официально объявит о предстоящем обновлении операционной системы iOS 18, в рамках которой будет реализовано множество интересных нововведений. Например, компания разрабатывает различные инструменты, которые помогут пользователям редактировать изображения на основе искусственного интеллекта. Вероятно, компания могла бы использовать подход компании Google, которая реализовала в приложении Фото эксклюзивные функции редактирования снимков — больше ни в одном другом приложении таких функций нет.

Кроме того, специалисты уверены, что компания Apple будет использовать технологию генеративного искусственного интеллекта в iOS 18, внедряя поддержку новой технологии в приложения iMessages, Keynotes, Pages, Numbers и так далее. Уже сейчас компания обучает данные приложения с использованием больших языковых моделей, так что совсем скоро передовые технологии должны представить всем желающим. И, возможно, работа Apple в области искусственного интеллекта сделают iOS 18 одним из крупнейших обновлений, которые когда-либо выходили на iPhone. Потому что раньше компания просто слегка изменяла интерфейс операционной системы, меняла какие-то мелкие детали, но при этом не вносила кардинальных изменений и новых функций. Теперь, когда ИИ интегрируют буквально во все продукты компании, это выглядит куда более интереснее для пользователей.
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