iPad Pro можно превратить в ноутбук

Официально представлен новый чехол для планшета iPad Pro под названием Doqo, который позволит вам превратить планшетный компьютер в полноценный ноутбук в стиле MacBook Pro. Для этого вам достаточно установить планшет в специальное крепление, после чего устройство подключится к аппаратной клавиатуре и вы сможете работать с текстом, с различными документами, общаться в социальных сетях и так далее. То есть, продукт действительно довольно интересный и если вы очень хотите свой планшет превратить в печатную машинку, то стоит обратить на это внимание. Хотя, конечно, если учитывать стоимость данного планшета даже в минимальной комплектации, плюс цену этого чехла в 139 долларов, то получается стоимость полноценного ноутбука.