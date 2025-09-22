iPadOS 26 делает шаг в сторону MacBook с сенсорным экраном

Mac же оставался воплощением мощности и точности, где акцент делался на клавиатуре и трекпаде. Но сегодня граница между продуктами стирается — пользователи хотят большей гибкости, и Apple вынуждена адаптироваться. Свежая версия iPadOS делает планшет ещё более похожим на полноценный компьютер — плавное изменение размеров окон, удобный мультизадачный режим, более естественный drag-and-drop. Эти функции напрашивались уже давно, и хотя они выглядят как долгожданное улучшение iPad, на деле они ещё и эксперимент. Особый намёк содержится в переработке интерфейса iPadOS 26 — новые кнопки, меню и окна теперь одинаково хорошо реагируют и на касания пальцами, и на клики трекпада, что полностью перекликается с опытом использования Mac. Так что сенсорный ноутбук на подходе.