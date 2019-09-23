iPhone 11 Pro Max испытали на прочность. Видео

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал очередное видео, героем которого стал только что появившийся в продаже iPhone 11 Pro Max. Новинка не только справилась с нагревом и царапинами, но и тестом на прочность. Впрочем, все подробности на видео.

Напомним, что iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащаются 5,8- и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями Super Retina Display с плотностью 458 PPI, топовым чипсетом A13 Bioni, тройной основной камерой с главным 12 Мп датчиком, 12 Мп сверхширокоугольным модулем и 12 модулем телефото с 2-кратным оптическим зумом, фронтальной камерой на 12 Мп, 64, 128 или 512 ГБ флеш-памяти и разъемом Lightning.