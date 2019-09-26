iPhone 11 Pro Max поразил работой батареи

В последнее время производители смартфонов сосредоточились на нескольких основных параметрах, которые привлекают пользователей лучше всего. Например, в Apple не делают ставку на процессор, так как его возможности сложно измерить понятными для большинства потенциальных покупателей величинами. А вот качество камеры или длительность автономной работы можно описать понятно, чтобы пользователи буквально после презентации уже хотели себе такое устройство. К примеру, iPhone 11 Pro Max по последним тестам оказался наиболее продвинутым смартфоном в плане длительности автономной работы. Он уделал абсолютно все флагманы и показал, что может работать так долго, что остальным даже не снилось. И это очень крутое решение на самом деле.