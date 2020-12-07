iPhone 11 будут ремонтировать бесплатно

Учитывая особенности и дизайн современных смартфонов, сенсорный экран является одной из, если не самой важной, частью гаджета, по крайней мере для большинства пользователей. Когда что-то пойдет не так, телефон может стать совершенно бесполезным, превратившись в дорогой и стильный кирпич, особенно если это дорогой iPhone. И, к сожалению, у флагманов компании Apple тоже есть проблемы с подобными гаджетами — недавно производитель признал проблему с дисплеями прошлогоднего флагмана. Благо, производитель не против исправить ситуацию при помощи сервисных центров по всему миру — получить ремонт дисплея можно будет совершенно бесплатно, даже если ваше устройство уже за гранью гарантийного обслуживания. Это очень приятная новость.