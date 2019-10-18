iPhone 11 оказался очень популярным в Китае

Ни для кого не секрет, что в течение года продажи смартфонов Apple серьезно просели – особенно на китайском рынке. А потому неудивительно, что аналитики связывали большие ожидания с доступной новинкой iPhone 11. Как это часто бывает, аналитики оказались правы – iPhone 11 сильно подстегнул продажи в Китае, в результате чего спрос на iPhone в Поднебесной в сентябре увеличился на 230%. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда были выпущены смартфоны iPhone XS. Главными причинами успеха аналитики называют относительно невысокую цену iPhone 11 в 700 долларов и большое разнообразие расцветок корпуса.