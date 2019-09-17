iPhone 11 пользуется повышенным спросом

В прошлом году, когда компания Apple официально представила новый смартфон iPhone Xr, пользователи были в восторге от доступного устройства и раскупали его как горячие пирожки. В этом году компания Apple вновь решила повторить ситуацию и представила довольно доступный смартфон iPhone 11, который выглядит крайне стильно, у него есть отличный экран, хорошие камеры, у него есть оптимизация операционной системы и все в таком духе. И стоит смартфон всего 699 долларов, что очень приятно на фоне стоимости флагманских смартфонов. Так вот, данная модель пользуется невероятным спросом и уже сейчас есть тьма желающих купить гаджет в любой расцветке. Вероятно, iPhone 11 будет хитом этого года и станет приличной прибылью для компании Apple вновь.