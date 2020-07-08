iPhone 12 5G получит новый дисплей

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует оборудовать свои смартфоны новыми дисплеями, которые будут привлекать пользователя даже больше, чем производительный процессор или что-то около того. Теперь инсайдеры сообщают, что iPhone 12 5G получит дисплей на технологии OLED, так что качество картинки и правда будет достаточно высокое. Вопрос только в стоимости нового смартфона, так как далеко не каждому такое под силу. Если верить тем же инсайдерам, новый дисплей повысит стоимость смартфона до каких-то немыслимых отметок, так что если вы ожидали снижения цен, то это не совсем верно. Цена на iPhone 12 5G вырастет по сравнению с флагманом прошлого года, в этом мы уверены.