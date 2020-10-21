iPhone 12 Pro Max получил уменьшенную батарею

После того, как в сети появились более полные технические особенности смартфона iPhone 12 Pro Max, многие пользователи стали присматриваться к батарее устройства. Дело в том, что смартфон получил меньше емкости по сравнению со смартфоном прошлого года в этой же линейке. Да, разница не такая уж заметная, ведь производитель понимает необходимость пользователей в качественной батарее, но все же батарея у новинки меньше, чем у флагмана прошлого года. И это весьма странно, ведь пользователи хотели увидеть прирост длительности автономной работы, а не наоборот. Теперь, видимо, можно будет говорить о тестах автономности с учетом того, что флагманский смартфон получил более простую батарею. Возможно, это еще ни на чем не скажется.