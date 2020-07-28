iPhone 12 Pro Max получит аккумулятор на 4380 мАч

Корейские и китайские сертификаторы рассекретили информацию об аккумуляторной батарее с маркировкой A2389. Аккумуляторы с таким наименованием устанавливают в iPhone. Судя по ёмкости, 4380 мАч, речь идет о батарее для топового iPhone 12 Pro Max. Ранее Apple никогда не устанавливала с свои смартфоны аккумуляторы ёмкостью выше 4000 мАч. Ранее сообщалось, что данная модель получит батарею с маркировкой A2466, ёмкость которой составляет 3687 мАч. Так или иначе, но грядущей осенью нас ждет презентация четырех новых iPhone с дисплеями диагональю 5,4, 6,7 и 6,1 дюйма.

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