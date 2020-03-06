iPhone 12 Pro Max получит крутую камеру

Чем ближе к релизу нового iPhone, тем больше информации сливают различные инсайдеры. К примеру, сейчас появилась информация о том, что у смартфона iPhone 12 Pro Max будет новая система камер, в основе которой будет использоваться камера на 64 мегапикселя. Это достаточно интересное решение, так как повышение разрешения дает более высокое качество картинки при печати, например, но в социальных сетях фотографии на 8-мегапиксельный сенсор и 108-мегапиксельный сенсор выглядят абсолютно одинаково. Будем надеяться, что помимо этого у iPhone 12 Pro Max будут еще какие-то преимущества, которые оправдают его слишком высокую цену, а мы уже сейчас можем сказать, что она будет запредельной. Ведь iPhone 12 Pro Max не будет доступным.