iPhone 12 Pro Max ставит рекорд в Китае

Как известно, смартфон iPhone 12 Pro Max оказался не только самой дорогой моделью в линейке iPhone 12, но он еще и самым последним появился в продаже. Однако это не помешало ему стать невероятно популярным во всем мире и в особенности на китайском рынке. Компания Apple заявила о том, что спрос на iPhone 12 Pro Max в Поднебесной оказался рекордным. Конечно, такой успех не мог сказаться на доходах купертиновцев: выручка в Поднебесной за квартал составила 21,313 млрд долларов, что на 57% больше, чем за тот же период в прошлом году. Также по итогам четвёртого квартала прошлого года Apple стала крупнейшей компанией на рынке по продаже смартфонов, опередив Samsung.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro Max
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