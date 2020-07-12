iPhone 12 Pro получит 6 ГБ оперативной памяти

Уже давно известно, что в этом году компания Apple представит четыре новых iPhone с дисплеями диагональю 5,4, 6,7 и 6,1 дюйма. Сегодня источники раскрыли объемы оперативной памяти каждой из моделей. Итак, iPhone 12 и iPhone 12 Max оснастят 4 ГБ оперативной памяти, как и в iPhone 11, а вот старшие модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат уже 6 ГБ оперативной памяти. При этом все смартфоны будут основаны на фирменной восьмиядерной платформе Apple A14, которая производится по нормам 5-нанометрового техпроцесса. Информацией поделился искатель утечек L0vetodream, который ранее делился достоверными сведения о новом iPhone SE и планшете iPad Pro, а потому к его инсайдам стоит относиться всерьез.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro
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