iPhone 12 Pro в магазине Meizu вызвали небывалый ажиотаж

Вчера мы писали о том, что компания Meizu будет продавать смартфоны iPhone 12 в своем официальном магазине. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ встроенной памяти оценены в 1300 и 1425 долларов, однако благодаря специальным купонам их можно будет приобрести за 670 долларов и 765 долларов соответственно. Сегодня выяснилось, что Meizu собрала 500 тысяч заявок на покупку по специальным ценам. К сожалению, халявных смартфонов всем желающим не хватит – Meizu припасла всего 200 экземпляров. 16 апреля будет продано пятьдесят iPhone 12 Pro, 17 апреля – пятьдесят iPhone 12 Pro Max, 18 апреля – пятьдесят iPhone 12 Pro и 19 апреля – пятьдесят iPhone 12 Pro Max.

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