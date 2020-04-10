iPhone 12 Pro засветился с тройной камерой

2020-04-10, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - iPhone 12 Pro; [22]
В сеть утекли некоторые файлы iOS 14, где и нашли изображения iPhone 12 Pro.

Новинка получит тройную основную камеру с главным широкоугольным модулем. Также три основных модуля будет дополнять сканер Light Identification Detection and Ranging.

Новинка получит ProMotion дисплеи с OLED матрицей и частоту обновления изображения 120 герц. Ещё смартфон получит новый фирменный процессор с поддержкой сети пятого поколения (5G)и улучшенную камеру.

По слухам, новинку должны представить в сентябре либо октябре месяце.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro
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