iPhone 12 и 12 Pro от Apple становятся популярным продуктом

Последние iPhone 12 и 12 Pro от Apple становятся популярными продуктами. Растущий спрос побудил компанию Apple увеличить заказы на iPhone 12 на два миллиона единиц от своих партнеров по цепочке поставок.

IPhone 12 оснащен OLED-экраном и имеет плоский дизайн. Устройство также стало первым iPhone с возможностью подключения к сети 5G, и все это, похоже, вызвало интерес потребителей. В связи с этим компания iPhone решила увеличить заказ на 2 миллиона единиц.

Спрос на iPhone 12-й серии, скорее всего, достигнет 80–85 миллионов единиц. По оценкам компании, в 2021 году Apple, вероятно, поставит около 230–240 миллионов единиц iPhone 12. Если это произойдет, серия iPhone 12 станет самым продаваемым телефоном американской компании.