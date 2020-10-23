iPhone 12 и 12 Pro почти не отличить

На просторах интернета появились первые видеозаписи о том, как пользователи разбирают новые смартфоны iPhone 12 и 12 Pro, как они ломают гаджеты и так далее, вариантов довольно много. Кроме того, в сети уже есть изображения с тем, как устройство разбирают и сравнивают начинку. Оказалось, что смартфоны друг от друга вообще не отличаются — у них абсолютно одинаковый набор компонентов, одинаковые батареи, системы камер и так далее. Конечно, это касается только внешнего вида компонентов, тогда как на самом деле у них разные возможности и особенности. Но, конечно, это довольно интересный факт, который показывает, что на самом деле флагманы компании Apple довольно слабо отличаются друг от друга в аппаратном плане, хотя цена у них разная и это заметно.