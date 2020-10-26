iPhone 12 испытали на прочность

На презентации смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro компания Apple сделала акцент на прочности стекла Ceramic Shield, назвав его самым прочным на рынке. Насколько это утверждение соответствует действительности, решили проверить ребята с YouTube-канала EverythingApplePro EAP. Забегая вперед, скажем, что в этот раз купертиновцы нисколько не лукавили.

Напомним, что iPhone 12 характеризуется поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (Super Retina XDR) с разрешением 2532:1170 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, 6-ядерной платформой A14 Bionic, защитой от воды согласно степени IP68, габаритами 146,7:71,6:7,4 мм, поддержкой магнитной беспроводной зарядки Magsafe, а также чёрной, белой, красной, зелёной и синей расцветками.