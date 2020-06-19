iPhone 12 на 250 долларов дороже предшественника

На протяжении довольно длительного периода времени пользователи обсуждают то, что компания Apple должна повысить стоимость своих флагманов. Это вполне ожидаемо, так как с каждым годом цена на флагманский смартфон возрастает, хотя особых причин на то нет. Теперь инсайдер сообщили, что цена действительно вырастет, но не на 50 или 100 долларов, а на целых 250 долларов. Это весьма неприятная новость, если учитывать, что производитель в плане производительности или дисплея ничего невероятного не покажет. Видимо, таким образом производитель планирует закрыть те недостатки в прибыли, которые возникли из-за достаточно низких продаж в ходе карантина. Однако новость не очень приятная, так как iPhone 12 будет крайне дорогим устройством.