iPhone 12 на 250 долларов дороже предшественника

На протяжении довольно длительного периода времени пользователи обсуждают то, что компания Apple должна повысить стоимость своих флагманов. Это вполне ожидаемо, так как с каждым годом цена на флагманский смартфон возрастает, хотя особых причин на то нет. Теперь инсайдер сообщили, что цена действительно вырастет, но не на 50 или 100 долларов, а на целых 250 долларов. Это весьма неприятная новость, если учитывать, что производитель в плане производительности или дисплея ничего невероятного не покажет. Видимо, таким образом производитель планирует закрыть те недостатки в прибыли, которые возникли из-за достаточно низких продаж в ходе карантина. Однако новость не очень приятная, так как iPhone 12 будет крайне дорогим устройством.

Комментарии и отзывы iPhone 12
Обзоры:
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагманПредварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагман
Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман
Новости:
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновили до Android 10

Компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 10 на базе Android 10 для европейских версий см...
Облегченный флагман OnePlus Z получит 30-Вт зарядку

Регулятор TUV Reinland раскрыл некоторые подробности о смартфоне OnePlus Z, который еще не был представле...
Samsung Galaxy Note20 показали на качественных рендерах

В сети появились качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20, выход которого ожидае...
Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?
Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушникиОбзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники
Смартфон Nokia 9.2 PureView получит чипс...
Смартфон Nokia 9.2 PureView получит чипсСегодня в сети были обнаружены характеристики флагманского смартфона Nokia 9.2 (или 9.3) PureView, которы...
Башенный кулер Deepcool GAMMAXX 400 Pro ...
Башенный кулер Deepcool GAMMAXX 400 Pro Deepcool GAMMAXX 400 Pro Tower это тот же башенный кулер GAMMAXX 400 EX, но Pro Tower получил более плотн...
Смартфон Galaxy Z Flip второго поколения...
Смартфон Galaxy Z Flip второго поколенияСегодня на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности обнаружилась патентная документация...
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший ...
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший Любой владелец PlayStation 4 рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда во время скачивания новой иг...
Представлен корпус MSI Creator 400M для ...
Представлен корпус MSI Creator 400M для Компания MSI пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Creator 400M, которая отлично подойдет д...
Игровой монитор Acer Predator X38P оцене...
Игровой монитор Acer Predator X38P оценеКомпания Acer дала старт российским продажам геймерского монитора Predator X38P, который получил 37,5-дюй...
Представлен монитор Philips 245B1 с разр...
Представлен монитор Philips 245B1 с разрКомпания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 245B1, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель...
32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Pro о...
32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Pro оКомпания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров Mi TV бюджетной моделью L32M6-ES, которая оценена в 125...
Пластиковые окна по выгодным ценам...
Пластиковые окна по выгодным ценамВ этой статье я расскажу вам собственный опыт из жизни. Получив квартиру в социально-ипотечном доме, я ст...
Сетевое хранилище TerraMaster F2-210 теп...
Сетевое хранилище TerraMaster F2-210 тепTerraMaster F2-210 NAS предлагает новые функции, которые позволяет легко централизовать мультимедийные фа...
Выбираем пылесос компании Xiaomi...
Выбираем пылесос компании XiaomiНа сегодняшний день, пылесос является главным помощником в уборке вашего дома. Уборка пыли и других загря...
Подробная инструкция по выбору робот-пыл...
Подробная инструкция по выбору робот-пылС момента появления на потребительском рынке в конце 2000-х первых роботов-пылесосов их популярность, ...
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Обзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсоромОбзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсором
Обзор Creative Audigy Rx. Звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Creative Audigy Rx. Звуковая карта с 7.1 звуком
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmXОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor