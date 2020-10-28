iPhone 12 нагревается при зарядке

Во время официального анонса iPhone 12 представители компании Apple заявили о том, что их новый смартфон поддерживает беспроводную технологию зарядки MagSafe — это специальное магнитное кольцо, которое расположено на тыльной стороне устройства. Теперь же оказалось, что при использовании зарядки с этим кольцом остаются отпечатки на чехлах, некоторые особенно толстые аксессуары просто не позволяют смартфон заряжаться, плюс устройство очень сильно нагревается. Это проблема, так как устройство стоит немалых денег, аксессуары к нему тоже дорогие, но производитель при этом весьма активно продает и чехлы, и фирменную беспроводную зарядку. В ближайшее время, вероятно, будет много негативных отзывов о данном смартфоне.

Комментарии и отзывы iPhone 12
Обзоры:
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Mi Note 10, Mi TV 65Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и другие новинки c презентации Xiaomi
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
OnePlus Nord Special Edition выйдет 14 октября

Довольно часто производители выпускают свои смартфоны, а потом дорабатывают их же и выпускают новые верси...
Ulefone Armor X8 представляет собой защищенный телефон начального уровня

Производитель прочных телефонов Ulefone за долгие годы заработал репутацию производителя надежных защищен...
Samsung Galaxy M31 Prime получит АКБ на 6000 мАч

Amazon India начал рекламировать смартфон Samsung Galaxy M31 Prime, который еще не был представлен официа...
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Лучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6RЛучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6R
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini BlackЛучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black
NVIDIA называла RTX 3090 - Big Ferocious...
NVIDIA называла RTX 3090 - Big FerociousRTX 3090 - это монстр, и компания NVIDIA называет его Big Ferocious GPU (BFGPU). ...
OPPO A53 готовится к релизу...
OPPO A53 готовится к релизуДлительное время на просторах интернета обсуждали новость о том, что совсем скоро в продажу должен поступ...
Новейшие сверхпортативные ноутбуки преми...
Новейшие сверхпортативные ноутбуки премиYoga 9i и Yoga Slim 9i - это новейшие сверхпортативные ноутбуки премиум-класса от Lenovo. ...
Складной iPad выйдет в 2023 году...
Складной iPad выйдет в 2023 годуЕсли вы следите за рынком электроники, то понимаете, что смартфоны и планшеты скоро станут складными. Кон...
Google Pixel 5 показали на качественных ...
Google Pixel 5 показали на качественных Профильные ресурсы OnLeaks и Pricebaba поделились качественными изображениями флагманского смартфона Goog...
Рендеринг LG W31 и ключевые характеристи...
Рендеринг LG W31 и ключевые характеристиЮжнокорейская компания LG работает над смартфоном LG W31. Появление LG W31, похоже, не за горами, посколь...
Corsair представила линейку блоков питан...
Corsair представила линейку блоков питанCorsair представила линейку блоков питания CX-F. Новая серия нацелена на рынок среднего бюджета. ...
Huawei показала рост на рынке планшетов...
Huawei показала рост на рынке планшетовВ последнее время у компании Huawei явные проблемы с продажами своих смартфонов, ведь сакнции и запреты с...
Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появить...
Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появить...
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушни...
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушниНе так давно мы рассматривали беспроводные наушники Harper HB-520 с поддержкой актуального Bluetooth 5.0....
Платформа Intel Grand Ridge основана на ...
Платформа Intel Grand Ridge основана на Информация о новой платформе просочилась благодаря подкасту OverVolted от AdoredTv. Информация может быть...
Компания Yangtze Memory анонсировала 128...
Компания Yangtze Memory анонсировала 128Компания Yangtze Memory (YMTC) представила данные о производительности чипа 3D NAND QLC. Согласно данным ...
Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.АлисаОбзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.Алиса
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачиОбзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor