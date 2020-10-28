iPhone 12 нагревается при зарядке

Во время официального анонса iPhone 12 представители компании Apple заявили о том, что их новый смартфон поддерживает беспроводную технологию зарядки MagSafe — это специальное магнитное кольцо, которое расположено на тыльной стороне устройства. Теперь же оказалось, что при использовании зарядки с этим кольцом остаются отпечатки на чехлах, некоторые особенно толстые аксессуары просто не позволяют смартфон заряжаться, плюс устройство очень сильно нагревается. Это проблема, так как устройство стоит немалых денег, аксессуары к нему тоже дорогие, но производитель при этом весьма активно продает и чехлы, и фирменную беспроводную зарядку. В ближайшее время, вероятно, будет много негативных отзывов о данном смартфоне.