iPhone 12 оказался популярнее iPhone 11

Издание lenta.ru сообщает о том, что смартфоны серии iPhone 12 оказались популярнее своих предшественников iPhone 11. Объем предварительным заказов на iPhone 12 оказались либо не хуже, чем на iPhone 11, либо в полтора раза больше. Отдельно отмечается, что в России, как и во всем мире, больше всего заказов приходится на синюю расцветку.

Напомним, что базовый iPhone 12 доступен для покупки в России с сегодняшнего дня по цене в 79 990, 84 990 и 94 990 рублей за версии с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти. Пользователи могут выбирать из чёрной, белой, красной, зелёной и синей расцветок.
Комментарии и отзывы iPhone 12
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