iPhone 12 показали на качественных рендерах

Профильное издание PhoneArena поделилось рендерами с изображением iPhone 12, выход которого состоится осенью следующего года. Данные компьютерные изображения были созданы на основе утечек. Судя по всему, iPhone 12 будет отличаться от предшественника основной камерой: вместо трех модулей на задней панели можно увидеть четыре. Основной, сверхширокоугольный и телефото-модуль дополнит времяпролетная камера (ToF) для замера глубины сцены. Чуть видоизменный вырез тем не менее останется на месте – он по-прежнему вмещает в себя фронтальные камеры TrueDepth для системы распознавания пользователя Face ID и вырез громкоговорителя.