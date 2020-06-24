iPhone 12 получит комплектную зарядку на 20 Вт

Некоторое время назад в сети появилось фото адаптера питания мощностью 20 Вт которым, как утверждается, будут комплектоваться смартфоны iPhone 12. Сегодня данное зарядное устройство сертифицировали в Норвегии. Пока неизвестно, получат ли такую зарядку все четыре модели iPhone 12. В предыдущим поколении, как известно, 18-Вт адаптером комплектуются только iPhone 11 Pro и Pro Max, а вот владельцы iPhone 11 вынуждены довольствоваться зарядкой на 5 Вт. Ранее стало известно, что iPhone 12 получит сразу несколько расцветок корпуса: желтую, белую, красную, голубую, синюю и салатовую. Выход смартфона ожидается грядущей осенью.

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